El ple de Figueres aprova les sis dedicacions i els cinc càrrecs de confiança

El primer ple del nou mandat 2019-2023, celebrat avui 8 de juliol, ha aprovat el nombre, característiques i retribucions del nou equip de govern de l'Ajuntament de Figueres. La proposta és tenir quatre dedicacions exclusives, dues de parcials i cinc càrrecs eventuals (Cap de Gabinet, Secretaria de Govern, Tècnic de Comunicació, Secretari de Serveis Comunitaris i Cap de Comunicació). Aquesta proposta suposa un cost de 205.576 euros. Quatre dels càrrecs de confiança començaran a treballar els propers mesos, el Cap de Comunicació ho farà a partir del 2020, quan s'inclogui al pressupost. Les dedicacions exclusives sumen un total de 198.968 euros i les dues parcials, 60.144 euros.

El cap de l'oposició, Jordi Masquef, considera que el cartipàs és «caòtic i ineficient», demana al govern que expliqui la diferència entre algunes regidories i explicacions per què no ha complert amb la seva paraula, quan es va comprometre a dir que si era alcaldessa, assumiria les competències de seguretat. L'alcaldessa Agnès Lladó es defensa dient que «aquest govern ni ha renunciat ni renunciarà mai a què els carrers de la ciutat siguin segurs i còmodes per a la gent, més enllà de qui hi hagi al capdavant».

Respecte a les retribucions, el portaveu de JxF crítica el govern per la diferència d'opinió dels seus regidors a quan estaven a l'oposició, considera que actuen «sense cap vergonya» i que es passen els seus principis ideològics «pel forre». Per Masquef, «l'únic coherent del govern és Pere Casellas», ja que, creu, que és «el veritable ideòleg d'aquest govern». JxF va proposar deixar aquest punt sobre la taula.

Ciutadans va votar en contra el que Héctor Amelló va qualificar d'«exercici d'hipocresia». Creu que és un govern «Frankestein, fràgil i amb moltes fissures, que ho passarà molt malament en aquests quatre anys».

Lladó creu que «el sou que es cobra s'ha de qüestionar si les coses no van bé, més que valorar la retribució, s'ha de donar compte». A més, explica que de l'assignació pressupostària actual servirà per cobrir les despeses de la dedicació exclusiva de l'alcaldessa i dues de parcials, «no seran de cap partida que afectin el benestar de la ciutadania», ha aclarit. Lladó ha manifestat que ella «no balla al compàs de ningú, i ho ha demostrat formant aquest govern».

El ple també ha donat compte del decret d'Alcaldia en el qual es va constituir la Junta de Govern Local amb el nomenament dels seus membres.



Primer relleu a JxF

El darrer punt de l'ordre del dia tractava la primera baixa d'un dels regidors, Ramon Cos, qui va presentar la seva renúncia per motius personals. Cos, agent dels Mossos d'Esquadra amb una llarga experiència professional, havia estat fitxat per l'alcaldable Jordi Masquef amb la intenció de proposar-lo com a responsable dels temes de seguretat ciutadana.