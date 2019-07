El pas a l'oposició genera el primer relleu al grup municipal de Junts per Figueres

El grup municipal Junts per Figueres, ara a l'oposició, ha anunciat aquest dimarts que Miquel Fernández Garcia substituirà el regidor Ramon Cos a l'Ajuntament. Cos ha presentat avui la seva renúncia com a regidor per motius professionals i ara s'haurà de fer efectiva en el proper ple municipal. Una vegada formalitzada la renúncia, Cos serà substituït com a regidor per Miquel Fernández, que era el número 9 a la candidatura de Junts per Figueres.

Ramon Cos, agent dels Mossos d'Esquadra amb una llarga experiència professional, havia estat fitxat per l'alcaldable Jordi Masquef amb la intenció de proposar-lo com a responsable dels temes de seguretat ciutadana i circulació en cas que JxF s'hagués mantingut en el govern, un fet que el pacte quadripartit liderat per la republicana Agnès Lladó ha impossibilitat.

Miquel Fernández té 27 anys i és graduat en Pedagogia i postgraduat en Mediació Comunitària i Resolució de Conflictes Públics. Membre actiu de l'associacionisme veïnal de la zona nord-oest de

Figueres, actualment és el responsable de l'Àrea de Mediació i coordinador de Projectes Socials, Culturals, Esportius i Escolars de l'empresa Aprop, Gestions i Serveis