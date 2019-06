Punt Lila per a la prevenció en violència de gènere a les nits d'estiu a Cadaqués

Dissabte 29 a la nit hi haurà un punt Lila a la Plaça de Ses Herbes, aquesta és una de les accions que es realitzaran al municipi en relació al desplegament del protocol d'actuació per a l'abordatge de la violència masclista que es va aprovar el passat mes de maig, per a saber com hem d'actuar en els casos de violència i per a poder també fer prevenció en el municipi.

Entre l'any 2018 i 2019 des de l'àrea de joventut de l'Ajuntament de Cadaqués, s'ha estat treballant en la creació d'aquest protocol, al que han estat vinculats tots els agents del municipi. En aquesta taula s'ha parlat en profunditat de les necessitats, i s'ha pogut determinar les mesures que s'han de realitzar. En aquestes sessions de treball van participar; membres del consistori i de l'oposició, policia local,protecció civil, del Cap, d'entitats, Llar d'Infants, Escola, Institut, Àpat, tècnics del CCAE, i també alguns representants dels joves, part imprescindible d'aquest procés per a poder identificar les diferents situacions que es poden trobar en el context de l'oci nocturn i per a poder conèixer quines són les seves necessitats més concretes.

El protocol contempla accions de caràcter divulgatiu i d'atenció a les persones. Aquestes accions han estat;

-formació als diferents agents del municipi

-reunió informativa als propietaris dels locals d'oci

-campanya de prevenció que s'ha realitzat des del Consell Comarcal de l'Alt Empordà

-prevenció i atenció als joves, a través d' un punt lila en l'època d'estiu. (4 nits) a càrrec de l'entitat Medusa

Les diferents accions han tingut molt bona acollida i molta gent està prenent consciència de tota la feina a fer. La bona acollida de la campanya ha sigut sobretot per part dels locals d'oci nocturn i també per part de l'Associació Ses Dones de Cadaqués, que es van organitzar per fer un punt Lila la nit de la revetlla de Sant Joan i volen també continuar col·laborant d' altres nits.

Es dóna també aquests dies, tret de sortida a la falca que acompanyarà la campanya i que ha estat realitzada gràcies a la col·laboració d'en Roger Trilla de l'empresa Mixte Music.