La memòria de l'Albert Sidrach, un jove de divuit anys que va morir ara fa dos any i mig per un càncer infantil, es mantindrà viva per sempre. Els seus familiars han impulsat a Figueres una Associació solidària que porta el seu nom, i que té l'objectiu de recaptar diners pel Sarcoma d'Ewing, el tumor que el va vèncer.

Es presentarà formalment avui dijous 27 de juny a partir de les vuit del vespre a La Cate, acompanyats d'una investigadora que explicarà el Sarcoma.