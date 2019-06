Comença una nova temporada del Llançasummer

El programa d'activitats Llançasummer 2019 ja es prepara per aquest estiu amb un 12 programes d'activitats diferents sumant 500 activitats que s'oferiran diàriament des del 21 de juny fins el dimecres 11 de setembre. Cal destacar que enguany s'ha continuat apostant per oferir el programa des de finals de juny fins a la Diada per així coincidir amb les vacances dels infants.

L'aposta per oferir un programa d'activitats per fer en família s'emmarca dintre de la campanya de comunicació d'aquest programa d'activitats denominat Vacances actives en família! El programa de visites guiades gratuïtes, que enguany ja fa 15 anys que s'ofereix, s'amplia a vuit visites guiades setmanals, la gran majoria son novetat per aquesta temporada.

També destaquen les sessions gratuïtes de snorkel per conèixer els principals itineraris subaquàtics de Llançà.

El servei de Biblioplatja del Port funcionarà diàriament de 10.00 a 14.00 hores amb la finalitat de prestar els serveis de préstec de llibres i premsa als usuaris.

El servei de Tallers Infantils serà una de les principals apostes oferint als infants la possibilitat de gaudir de manualitats i tallers diversos en els racons de la Platja del Port (cada dia de 16.30 a 19.30 hores), Platja de Grifeu (cada dia de 10 a 14 hores) i a la Vila els dimarts, dijous i dissabte de 18.30 a 20.30 hores.

Els altres programes d'activitats que s'oferiran seran el Txi- Kung, Ioga Sunrise i ioga sunset a les platges de Llançà, Els espectacles Infantils, el Music & Wine, el Trail Running Tramuntanya, i el Zumba i Aquagym al Port de Llançà.