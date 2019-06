Les PAU comencen a comarques gironines amb un examen «fàcil» de Llengua Castellana i Literatura

Els alumnes de les comarques gironines han iniciat aquest dimecres les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) amb l'examen de Llengua Castellana i Literatura que han definit com una prova "fàcil". Un dels estudiants, en Guillem Marín ha explicat que "el temari era el que ens esperàvem" i per això ha pogut respondre totes les preguntes en una hora. A les deu del matí, ja sortia per preparar el de Llengua Catalana. Com en Guillem, l'Alba López també ha sortit de les primeres de la prova de castellà. L'Alba ha explicat que ella i els seus companys han arribat "nerviosos" a la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat de Girona (UdG), però en veure el contingut ja s'ha "concentrat" en respondre les preguntes i s'ha relaxat.