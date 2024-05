Indignació generalitzada a l'estació de Sants per la manca de servei a Rodalies: "Avui em quedaré sense votar"

L'ambient a l'estació de Sants aquest diumenge és d'indignació generalitzada per la manca de servei a Rodalies. "Avui em quedaré sense votar per primera vegada i serà per culpa del tren", ha lamentat en Josep Garriga, de 91 anys i que havia d'agafar un tren de l'R2 nord o R11 cap a Sant Celoni i així poder exercir el sufragi a Sant Esteve de Palautordera. "Tot a fer punyetes. Hauria d'haver marxat a les 11.00 hores i ja veig que serà impossible", ha continuat Garriga, que descarta gastar-se "més de 100 euros" per fer el trajecte en taxi. Els usuaris –molts dels quals turistes- esperen amb confusió i resignació la sortida de trens en comptagotes, com un R12 a Lleida o un R16 a Tortosa. "No hi ha alternativa", ha afirmat Alejandro Domínguez.