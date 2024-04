Jutgen a Girona set acusats de deixar vàters i llaços grocs a casa d'independentistes per «ridiculitzar-los públicament»

El jutjat penal 2 de Girona ha començat a jutjar set acusats que s'enfronten a penes de fins a 2 anys de presó per deixar vàters i llaços grocs a casa d'independentistes. La fiscalia els acusa de fer-ho en dues ocasions, les matinades del 7 d'abril i del 19 de maig del 2019, al domicili de la parella del portaveu de Mossos per la Independència, a Sarrià de Ter, al Gironès. Segons la fiscalia, els vàters anaven acompanyats de missatges que buscaven "ridiculitzar-lo públicament" per la seva ideologia política i per la seva orientació sexual. El judici ha començat amb la declaració del denunciant, que ha afirmat que aquestes accions van afectar la seva vida perquè, per protegir la seva parella, va deixar de pernoctar a casa seva.