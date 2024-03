Mor Montse Miralles, la veu catalana de Marilyn Monroe i de Pamela Barnes de 'Dallas'

L’actriu Montse Miralles ha mort als 67 anys. Figura destacada del doblatge en català, va ser la veu de Pamela Barnes a ‘Dallas’, d’Ingrid Bergman a ‘Casablanca’ o de Marilyn Monroe a ‘Ningú no és perfecte’ i també va posar veu a actrius com Kim Bassinger, Barbra Streisand, Maddonna, Helent Hunt, Andrea Ferreol, Ava Gardner.

Va treballar com a actriu en diverses sèries com ‘Porca misèria’, ‘Polseres vermelles’, ‘Com si fos ahir’, ‘Ventdelplà’ i ‘Cuéntame cómo pasó’. També va pujar als escenaris amb muntatges com ‘El ventall de lady Windermeer’ al TNC, ‘Insults al públic’ al Romea o ‘Testimoni de càrrec’ al Teatre del Raval.

Miralles va dirigir el doblatge de ‘Pa negre’, ‘Allò que el vent s'endugué’, ‘El Padrí I’, ‘El Padrí II’, ‘Casablanca’, ‘El somni etern’, ‘Set núvies per a set germans’, ‘Rèquiem per un camperol’, ‘Susana’ o ‘Lolita’. També va dirigir espectacles teatrals amb diverses companyies.