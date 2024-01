Milers de persones es manifesten aquest dissabte per Barcelona per demanar la fi dels atacs d'Israel sobre la població palestina. Es tracta d'una marxa convocada a diverses ciutats de l'estat espanyol i que a Catalunya també s'està fent a Tarragona, Lleida i Girona. A la capital catalana, els manifestants han sortit al carrer amb mocadors i banderes palestines i diversos cartells demanant un alto el foc a la Franja de Gaza. 'Aturem el genocidi a Palestina' és el lema de la marxa, que ha començat a les 17.00 hores a la plaça dels Països Catalans i ha de culminar a l'avinguda de la Reina Maria Cristina.

Entre els lemes que s'han vist, proclames contra la guerra i crides a l'acció d'actors internacionals, com la Unió Europea: 'No en el nostre nom, senyora Von der Leyen', 'Bombardejar nens no és defensar-se' o 'No es tenen relacions diplomàtiques amb genocides'. També s'han sentit crits demanant un boicot contra Israel; la llibertat de Palestina; acusant el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, d'"assassí", i assenyalant la UE per col·laboracionista. La protesta també exigeix acabar amb el comerç d'armes amb Israel.

En declaracions a la premsa a l'inici de la manifestació, el cofundador de la Comunitat Palestina de Catalunya Salah Jama ha denunciat que hi ha 27.000 morts a Gaza "i el món no es mou", més enllà de declaracions i "eslògans" de dirigents polítics. També ha criticat que els mitjans de comunicació parlin de 126 hostatges israelians però s'oblidin, ha dit, de 11.000 presoners palestins "ostatges igualment".

La membre de la Coalició Prou Complicitat amb Israel Alys Samson Estapé ha posat el focus en la venda d'armes a Israel i ha lamentat que l'estat espanyol hagi aprovat la venda de 800 milions d'euros en armament a aquest país. També ha demanat que Espanya se sumi a la denúncia que Sud-àfrica ha portat al Tribunal Internacional de Justícia contra Israel acusant-lo de genocidi contra el poble palestí.