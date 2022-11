El 51% dels catalanoparlants a Catalunya creuen que canviar al castellà quan algú els parla en aquesta llengua «no implica cap amenaça per al català», segons consta en l’11a edició de l’‘InformeCAT’, una publicació anual de Plataforma per la Llengua que recull dades significatives sobre l’estat del català.

A l’‘InformeCAT’ de l’any passat s’informava que 8 de cada 10 catalanoparlants canviaven de llengua quan algú els parlava en castellà i que la majoria ho feien «per respecte o per educació». A més, l’informe ha apuntat que molts residents no catalanoparlants d’origen estranger tenen «interès per aprendre la llengua i millorar-ne el coneixement»: en el cas de Catalunya, 6 de cada 10 residents estrangers expressen aquest interès.

També ha revelat que «no tots» aquests residents estrangers no catalanoparlants s’acaben matriculant en cursos de català, i ha assenyalat que les inscripcions en els cursos d’hivern del Consorci per a la Normalització Lingüística es van incrementar el 2021 un 31%.

Transmissió intergeneracional

En el cas de Catalunya parlen habitualment en català el 81,9% dels residents amb, com a mínim, un avi catalanoparlant, i arriba al 92% en el cas de les persones que tenen tres o quatre avis catalanoparlants. Així mateix, la transmissió intergeneracional del català és del 80% a Catalunya i a les Illes Balears, i del 60% al País Valencià, cosa que constata que «una de les principals fortaleses de la llengua continua sent que els catalanoparlants de l’Estat espanyol transmeten el català als fills».

A les Illes Balears el 78,6% dels residents parlen català tenint com a mínim un avi catalanoparlant, i el 85,1% si tenen més ascendents catalanoparlants.

Al País Valencià el català l’utilitza habitualment el 62,2% dels que tenen, com a mínim, un avi catalanoparlant i el 76,2% dels que en tenen tres o quatre.

Parlar català habitualment

Tot i que aquestes dades demostren que el fet de tenir avis catalanoparlants «fa augmentar a tots els territoris la possibilitat que els nets parlin la llengua de manera habitual», en el cas dels matrimonis mixtos les diferències territorials són més marcades.

En aquest sentit, a Catalunya, el 68,9% dels habitants amb dos avis catalanoparlants i dos de no catalanoparlants parlen català habitualment, i en la mateixa situació només parlen habitualment en català el 44,6% dels residents a les Balears i el 30,7% al País Valencià.