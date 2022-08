El Servei Català de Trànsit (SCT) impulsarà un nou sistema de senyals de velocitat variable per millorar la seguretat dels ciclistes. Ho ha explicat el seu director, Ramon Lamiel, en una entrevista a RAC1, on també ha avançat que les primeres proves es duran a terme el pròxim mes de setembre en “un o dos túnels” de la xarxa de carreteres catalanes. L’objectiu és que s’instal·li en aquelles vies on hi ha “una barreja de trànsit” i que puguin generar “inseguretat” als col·lectius més vulnerables. “No es pot fer en totes les carreteres ni és la intenció, però servirà per reforçar la senyalització fixa ja existent”, ha afirmat.

L'anunci s'ha fet públic després que el passat diumenge 21 d'agost dos ciclistes perdessin la vida, i tres més resultessin ferits, un dels quals de gravetat, en ser envestits per un cotxe a la C-243c a Castellbisbal, al Vallès Occidental. Segons sembla, el vehicle va xocar frontalment contra un grup de vuit ciclistes i després ha fugit. Fins al lloc es van desplaçar cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat, cinc ambulàncies i un helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra. Finalment, els Mossos d'Esquadra van detenir el mateix diumenge a la nit el presumpte conductor del vehicle que va atropellar el grup de ciclistes. L'arrest va tenir lloc després de localitzar el turisme a Martorell, al Baix Llobregat. Localitzat a Martorell el cotxe que conduïa l'home que ha matat dos ciclistes