El 48,4% de les famílies nombroses considera que la mesura de suport més necessària seria una prestació mensual per fill, segons un sondeig de la Federació Espanyola de Famílies Nombroses (FEFN) amb motiu del Dia Internacional de la Família, el 15 de maig. La FEFN recorda que aquesta ajuda està vigent a la majoria de països d'Europa i que permet cobrir en part les despeses bàsiques dels fills en alimentació, educació o vestit. Per això, l'entitat reclama que el govern espanyol inclogui la prestació mensual per fill en la futura Llei de Famílies, que podria anar al Consell de Ministres com a avantprojecte el setembre. En paral·lel, la segona principal preocupació de les famílies nombroses –un 27% del total- és poder conciliar millor.

La tercera principal preocupació de les famílies nombroses és l'ocupació (un 7,8%) i després l'habitatge (un 5,8%). L'enquesta de la FEFN –amb una mostra de 600 famílies nombroses- deixar clar que "arribar a final de mes" és la principal preocupació de gran part de les llars amb més de tres fills. "El sondeig fa evident el pes que té l'economia en les famílies nombroses, unes llars amb un volum de despesa molt important i que viuen al dia", ha destacat el president de la FEFN, José Manuel Trigo, que considera "fonamental" aquesta 'Renda Criança' d'uns 100 euros per fill (i 125 euros en cas d'un nen amb discapacitat). "Seria una mesura cabdal per fer costat veritablement a totes les famílies, sense distinció", ha reconegut Trigo.

"Esperem que no quedi en mera intenció i que, si es fa, no torni a haver-hi limitacions de renda com ha passat amb el complement d'infància, molt necessari però que no arriba a tots", ha precisat el president de la FEFN, que defensa una prestació universal seguint el model de la majoria de països d'Europa. "Amb aquesta formula es reconeix i compensa econòmicament totes les famílies per igual i també es premia el capital humà que estan aportant a la societat", ha assenyalat Trigo.

141.831 famílies nombroses a Catalunya amb 3,2 fills de mitjana

L'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya (FANOC) ha aprofitat el sondeig per a conèixer millor la realitat d'aquest col·lectiu. Segons les últimes dades de la Generalitat, a 1 de gener de 2022 el nombre de famílies nombroses amb el títol acreditatiu era de 141.831 llars: 99.693 a Barcelona, 17.912 a Tarragona, 15.817 a Girona, i 8.409 a Lleida. Agafant una mostra representativa de 300 famílies nombroses catalanes, destaquen dades com els 3,2 fills de mitjana, que el 5,7% són monoparentals i el 16% tenen algun membre amb discapacitat. Les despeses més difícils d'afrontar són la tornada al col·legi i les vacances. De fet, un 24% de les famílies nombroses catalanes assegura que no pot fer vacances, el 47% no té pressupost per a activitats d'oci i el 28% realitza només una activitat familiar al mes.

Pel que fa a l'habitatge, el 75% manifesta dificultats per a pagar la hipoteca i el 32% té un domicili amb insuficient capacitat per a tota la família. Finalment, sobre el cistell de la compra, el 24% gasta entre 300 i 500 euros al mes, el 57% entre 500 i 1.000 euros al mes i el 17% entre 1.000 i 1.600 euros al mes. "Aquests anys han crescut com mai les taxes de pobresa de les llars de famílies nombroses i les dificultats per a arribar a fi de mes, la qual cosa ha coincidit amb la supressió o reducció de prestacions per part de la Generalitat i dels ajuntaments", ha assegurat la presidenta de FANOC, Emília Tarifa.

"És urgent restaurar la prestació universal per fill a càrrec de 0 a 3 anys i de 0 a 7 anys en el cas de famílies monoparentals o nombroses, que el Govern va suprimir l'any 2011, i anar-la augmentant progressivament", ha reclamat Tarifa. "Cal posar el suport a les famílies com una prioritat, ens juguem el nostre futur amb una de les taxes de natalitat més baixes del món", ha conclòs la presidenta de FANOC.