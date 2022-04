El telèfon del president de la Generalitat, Pere Aragonès, va ser infectat pel sistema israelià de ciberespionatge Pegasus, segons detalla aquest dilluns 'The New Yorker' a partir de dades d'una investigació de l'organització Citizen Lab, un grup d'experts en ciberseguretat de la Universitat de Toronto. Segons la publicació, més de seixanta telèfons de polítics, advocats i activistes catalans han estat intervinguts amb aquest programa, entre els quals cita col·laboradors de l'expresident Carles Puigdemont, com el seu advocat Gonzalo Boye o Joan Matamala, en el seu últim cas amb un altre programa. També revelen que el telèfon de l'eurodiputat d'ERC Jordi Solé va ser infectat per Pegasus.

El programa Pegasus, dissenyat per la companyia israeliana NSO, permet escoltar converses, llegir missatges, accedir al disc dur, fer captures de pantalla, revisar l'historial de navegació i, fins i tot, activar per control remot la càmera i el micròfon dels mòbils.