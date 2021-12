El president del Govern, Pere Aragonès, ha traslladat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que les mesures que ha exposat en el marc de la Conferència de Presidents són "clarament insuficients". Així, Aragonès li ha reclamat "mesures més valentes, coordinades i a tot l'Estat, amb els matisos convenients per adaptar-se a la realitat epidemiològica de cada territori".

El president de la Generalitat ha reclamat l'extensió del fons covid per al 2022 per reforçar el sistema sanitari i crear ajudes econòmiques pels sectors afectats. Aragonès, "sorprès" per les "poques mesures" anunciades per Sánchez, ha demanat que s'apliquin restriccions a altres comunitats autònomes i ha instat a seguir l'exemple d'altres països europeus.

En la seva intervenció, Aragonès ha demanat extendre els fons covid per a l'any vinent. És una referència que han fet alguns altres dels seus homòlegs, però no Sánchez. El cap de l'executiu català també ha reclamat que els pares amb fills que hagin de fer quarentena puguin demanar la baixa laboral per fer-se'n càrrec.

El president del Govern ha exposat les mesures aplicades a Catalunya, entre les quals hi ha toc de queda pels municipis de més de 10.000 habitants amb una incidència de casos superior a 250; el tancament de l'oci nocturn; la limitació de les trobades a un màxim de 10 persones a interior i exterior; i la limitació d'aforament en restaurants, comerços i cultura. Algunes d'aquestes mesures encara estan pendents de l'autorització del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Aragonès ha emplaçat la resta de comunitats autònomes a prendre mesures de restricció i ha remarcat "la forta interacció entre territoris" durant les festes de Nadal. En aquesta línia, ha reclamat responsabilitat, "sabent que prendre mesures no és fàcil ni popular, però sí necessari". En la demanda de mesures "coordinades", Aragonès s'ha alineat amb el lehendakari Iñigo Urkullu.

El president de la Generalitat ha intervingut en la Conferència de Presidents des del Palau de la Generalitat, de manera telemàtica.