El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat aquest diumenge que compta aprovar els pressupostos catalans amb el suport de les formacions que li van donar suport a la investidura. En una atenció als mitjans, després que el líder del PSC, Salvador Illa, s'hagi tornat a oferir per parlar dels comptes durant l'Escola de Tardor socialista, Aragonès ha explicat que caldrà "construir les majories" al Parlament. Ha constatat que, com que els pressupostos han d'aplicar el programa d'investidura, compta en obtenir el suport dels diputats d'ERC, Junts i la CUP. "Requerirà un acord al Parlament que aspirem que reflecteixi la majoria del 52% independentista", ha expressat.

El dia que ha expirat el termini legal per presentar els pressupostos al Parlament, el cap del Govern ha recordat que la voluntat de l'executiu és poder aprovar els pressupostos la primera setmana de setembre i iniciar-se posteriorment el tràmit parlamentari. "Que estiguin vigents l'1 de gener de 2022", ha comentat.

Respecte els pressupostos generals de l'Estat, Aragonès ha explicat que encara no es coneix quina és la "proposta concreta" dels comptes. Ha opinat que els diputats catalans al Congrés han de treballar per aconseguir les "màximes millores" i "inversions per a Catalunya".

Després que l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, hagi dit divendres en una entrevista a La 2 i a Ràdio 4 que la situació de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont és un factor "decisiu" per al diàleg i creu que "hi ha gent pensant-hi", Aragonès ha recordat que Puigdemont "és a l'exili per la repressió". Per això, ha dit que un dels objectius de la taula de diàleg amb l'Estat és la "fi de la repressió" amb una llei d'amnistia.

Caminada per la paràlisi

Aragonès ha fet aquestes declaracions des del districte de les Corts de Barcelona on ha participat acompanyat de la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, en la Caminada popular per la paràlisi cerebral i la pluridiscapacitat, que organitza la Federació de la Paràlisi Cerebral i la Pluridiscapacitat de Catalunya (FEPCCAT).

El president s'ha compromès a treballar "pels drets de tothom" i a visibilitzar les persones amb paràlisi. Ha indicat que el Govern treballa en dos instruments per fer-ho, com és el fet d'impulsar un full de ruta compartit amb les polítiques d'atenció a la discapacitat a través del Pacte Nacional per la Discapacitat i l'abordatge integral per donar suport a totes les dimensions de les persones que pateixen alguna discapacitat amb una agència.

Per la seva banda, la consellera Cervera ha explicat que amb els propers pressupostos es vol aconseguir reduir les llistes d'espera que afecten als discapacitats, les llistes d'espera en places residències, un nou model d'autonomia personal i també ha parlat de l'agència integral de salut i sanitària que dependrà de les conselleries de Salut i la de Drets Socials.