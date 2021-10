L'advocat Agostinangelo Marras, que defensa l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a Itàlia, ha assegurat que el dirigent polític català "va ser detingut correctament" en arribar a l'Alguer "perquè hi havia un mandat de detenció" per part del Tribunal Suprem espanyol. "La policia no podia decidir si ho feia o no", ha afirmat en una entrevista amb el diari 'Ara'. Per això, ha dit no saber "per quin motiu" l'expresident català no ha estat detingut a França, ja que "hi havia una ordre de detenció de la Interpol i la policia de frontera la va executar".