El secretari general del PP, Teodoro García Egea, ha acusat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de mostrar-se tebi i poc disposat a l'extradició de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a Espanya. "Sánchez hauria de demostrar d'una vegada el seu compromís amb la llei i la justícia i aclarir que el suposat error judicial que ha permès que Puigdemont surti de la presó no ha estat consentit o afavorit pel govern espanyol", ha assenyalat García Egea aquest dissabte en la cloenda del 16è Congrés del PP a la Corunya. En paral·lel, el secretari general del PP ha considerat que l'única taula de diàleg on s'hauria d'asseure l'expresident català "és el banc dels acusats de la sala Segona del Tribunal Suprem".

"Cal portar-lo com més aviat millor davant els jutges. Aquesta és l'única taula de diàleg que garanteix la democràcia", ha insistit García Egea, que ha afirmat que Pedro Sánchez "està venent el futur d'Espanya per passar una nit més a la Moncloa". "S'està jugant els pressupostos entre Brussel·les i el Prat, i entre Vitòria i Sardenya", ha etzibat el secretari general del PP. "Espanya no es pot permetre un president que només es preocupa de no caure de la cadira i a mantenir-se en el poder", ha disparat García Egea, que comenta que "l'única realitat constant és la inacció de Sánchez i els seus ministres". "Les cortines de fum s'estan obrint i la dura realitat ja és aquí. Els pressupostos estan morts", ha conclòs el secretari general del PP.