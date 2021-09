L'estructura física dels peatges de Vilassar de Dalt, Arenys de Mar i Santa Susanna, a la C-32, i el de Mollet del Vallès, a la C-33, serà història en els pròxims dies. Després de la fi de la concessió de les autopistes, el 31 d'agost, aquesta setmana s'han iniciat els treballs d'enderroc de les cabines. Per poder treballar al tronc central de l'autopista, el trànsit es desvia aquests dies pels carrils laterals que, després d'aquesta actuació, quedaran fora de la 'nova' calçada de l'autopista. Els enderrocs es fan en paral·lels als quatre peatges i la previsió és que el primer en desaparèixer sigui el de Vilassar de Dalt, a finals d'aquesta setmana. Els operaris hi treballaran dia i nit.

La maquinària pesada ha entrat aquest dilluns a l'autopista del Maresme. Dels catorze carrils que hi ha al tronc central del peatge de Vilassar de Dalt n'hi haurà cinc –tres d'un extrem i dos d'un altre– on l'enderroc de l'estructura es farà de nit per no afectar al trànsit que circula pels carrils laterals. Els altres nou ja s'han començat a enderrocar.

El desmuntatge es fa carril per carril i s'elimina tant l'estructura de formigó que hi ha sobre l'asfalt com l'estructura superior del característic color taronja. Per evitar que l'estructura acabi cedint de cop per les sotragades de la maquinària, els operaris treballaran en blocs de tres carrils i en algun moment puntual el desmuntatge es farà també a mà.

Aquests treballs, segons han comentat els responsables de l'obra, podrien estar enllestit dijous. En paral·lel, sobre l'asfalt de l'autopista ja hi ha marcat el punt on s'haurà de construir la nova mitjana, que connectarà amb la mitjana ja existent a banda i banda de l'antiga àrea del peatge.

Quan acabin les obres, les cabines i les estructures dels peatges laterals –per on circulen aquests dies els cotxes– quedaran de moment dempeus i inutilitzades, a l'espera de definir que passarà amb tota l'àrea d'autopista que ja no es farà servir després de la desaparició dels peatges.

El Departament de la Vicepresidència, i de Polítiques Digitals i Territori preveu enllestir el desmuntatge de les cabines dels quatre peatges durant el mes d'octubre. Aquests treballs estan inclosos al contracte de manteniment de les autopistes, de 8,4 milions d’euros.