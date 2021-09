El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha deixat fora de la taula de diàleg els noms de JxCat que no siguin del Govern. I és que tres dels quatre noms proposats- Jordi Sànchez, Jordi Turull i Míriam Nogueras- no formen part del Consell Executiu. En una roda de premsa des del Palau de la Generalitat, Aragonès ha dit que, de moment, els noms confirmats per assistit a la taula del diàleg de demà són ell mateix, que encapçalarà la delegació catalana, juntament amb la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent. Però ha deixat la "porta oberta" perquè Junts faci una nova proposta formada per membres del Govern. Aragonès també s'ha dirigit al soci de Govern per demanar "lleialtat".