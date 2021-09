El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha tornat a denegar l'obertura de l'oci nocturn de forma cautelar, com havia demanat la patronal Fecasarm arran d'un decret de la Generalitat vigent fins el 2 de setembre. En concret, la patronal protestava contra el tancament de la restauració a les 0.30 hores de la matinada i el tancament dels locals musicals nocturns que no tinguin espais a l'aire lliure. En aquest últim cas, només es poden fer servir els espais interiors com a lloc de pas cap als espais exteriors o els lavabos, i no s'hi pot ballar ni adquirir consumicions.

Els magistrats no hi estan d'acord i al·leguen que les mesures són la pròrroga de mesures anteriors, que les dades epidemiològiques encara no són bones i que si es reobrís el sector, estarien prejutjant la qüestió i donant-li la raó a la patronal abans d'arribar a judici. Per això, tot i que el període recorregut ja ha acabat, el TSJC torna a donar la raó a la Generalitat.

El secretari general de la Fecasarm, Joaquim Boadas, s'ha mostrat satisfet per la resolució, tot i no donar-los la raó, perquè considera que la Generalitat ha admès que el tancament de l'oci legal abocava molta gent als 'botellons'. En el moment que aquest divendres s'aixequi la limitació de reunions de més de deu persones, Boadas creu que ja no es podrà justificar mantenir tancat l'oci nocturn legal. A més, tampoc es justifiquen les limitacions pel fet que la plantilla mèdica estiguin de vacances, creu. Per últim, la falta de vacunació a les franges d'edat més joves, segons Boadas, es reduiria pel fet de poder exigir el passaport covid a la porta dels locals.