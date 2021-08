Foment del Treball ha fet una valoració positiva dels primers 100 dies del Govern Aragonès i considera que representa el retorn de «l'estabilitat política i la lleialtat institucional entre el govern de l'Estat i el de la Generalitat». «Aquest clima polític, inexistent en l'anterior legislatura, ha estat possible gràcies al retorn del diàleg a través de la Comissió Bilateral, al gran acord sobre l'ampliació de l'aeroport del Prat i al principi d'acord per els Jocs Olímpics Barcelona -Pirineus 2030», ha enumerat el president de Foment, Josep Sánchez Llibre, que sí ha mostrat la seva disconformitat amb la «renúncia» de la Generalitat a elaborar pressupostos per al 2021 i la "dependència" de la CUP en la negociació dels comptes del 2022.

«Els pressupostos són molt importants per a la generació de riquesa, creació de llocs de treball i increment de l'activitat productiva», ha recordat Sánchez Llibre. En paral·lel, el president de Foment del Treball també veu "altres ombres" que amenacen la legislatura. «Ens preocupen moltíssim les baralles contínues entre els dos partits del Govern o entre els mateixos consellers", ha assenyalat Sánchez-Llibre, que igualment ha lamentat que aquesta "normalitat i estabilitat política» entre Estat i Generalitat no s'hagi reproduït al Parlament de Catalunya. «Aquest diàleg no s'ha traslladat al Parlament entre el Govern i els diversos grups parlamentaris. No han estat capaços i això també ens inquieta», ha conclòs el president de Foment del Treball.