El Govern de la Generalitat ha aprovat en el marc del Procicat demanar la pròrroga del toc de queda nocturn set dies més per contenir la pandèmia de la covid-19 a Catalunya. La nova resolució modifica els criteris per aplicar-lo i fixa una incidència acumulada en els darrers set dies superior a 125 casos per cada 100.000 habitants, en poblacions de més de 5.000 habitants, mentre que fins ara el llindar se situava en els 250 casos.

En total, la llista de municipis és de 148 municipis: 125 són per una incidència acumulada a 7 dies superior a 125 casos i 23 perquè es troben envoltats per municipis afectats. La mesura, a l'Alt Empordà, afecta Castelló d'Empúries, Figueres, l'Escala i Roses. Les mesures es prorrogaran un cop les hagi aprovat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

El Govern traslladarà la sol·licitud al TSJC aquest dimecres i es preveu que les mesures entrin en vigor aquest divendres, per un període de set dies. El toc de queda, vigent des de la matinada del 16 al 17 de juliol amb diverses pròrrogues, estableix que la mobilitat nocturna no obligada queda restringida entre la una i les sis de la matinada en els municipis afectats. Actualment, hi ha 176 municipis on la mobilitat nocturna està restringida.

Segons explica el Govern en un comunicat enviat aquest dimarts, el Procicat ha decidit el canvi de criteri per aplicar el toc de queda nocturn davant de la disminució de les incidències de la covid-19. D'aquesta manera, el Govern endureix el criteri per sortir del toc de queda, ja que amb el llindar anterior, de 250 casos acumulats per 100.000 habitants, la mesura hagués afectat menys municipis. El Govern ja havia rebaixat aquest llindar, ja que els primers tocs de queda de l'estiu es van aplicar a partir dels 400 casos.

Els 125 municipis afectats pel toc de queda que demana el Govern per tenir una incidència acumulada de set dies (IA7) superior als 125 casos per 100.000 habitants són: Abrera, Alcarràs, Alcover, Almacelles, Altafulla, Amposta, Anglès, Arbúcies, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Artés, Badalona, Badia del Vallès, Balaguer, Banyoles, Barberà del Vallès, Barcelona, Bellpuig, Berga, Blanes, Calafell, Calella, Cambrils, Canet de Mar, Canovelles, Cardedeu, Castellbisbal, Castelló d'Empúries, Castell-Platja d'Aro, Celrà, Centelles, Cervelló, Constantí, Corbera de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Cubelles, Deltebre, El Prat de Llobregat, El Vendrell, Esparreguera, Esplugues de Llobregat, Figueres, Gavà, Gelida, Girona, Guissona, Igualada, La Bisbal d'Empordà, La Llagosta, La Seu d'Urgell, L'Ametlla de Mar, L'Arboç, Les Borges Blanques, L'Escala, L'Hospitalet de Llobregat, Lleida Lliçà de Vall, Llinars del Vallès, Lloret de Mar, Manlleu, Manresa, Martorell, Masquefa, Mataró, Mollerussa, Montblanc, Montcada i Reixac, Montgat, Mont-Roig del Camp, Móra d'Ebre, Navàs, Olesa de Montserrat, Palafolls, Palafrugell, Palau-Solità i Plegamans, Piera, Pineda de Mar, Premià de Dalt, Premià de Mar, Reus, Ripollet, Riudoms, Roda de Berà, Roda de Ter, Roses, Rubí, Sabadell, Sallent, Salou, Salt, Sant Adrià De Besòs, Sant Andreu de la Barca, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Boi de Llobregat, Sant Esteve Sesrovires, Sant Feliu de Codines, Sant Feliu de Guíxols, Sant Feliu de Llobregat, Sant Hilari Sacalm, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Joan Despí, Sant Pol de Mar, Sant Sadurní d'Anoia, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Gramenet, Santpedor, Sarrià de Ter, Solsona, Súria, Tarragona, Tàrrega, Terrassa, Tordera, Torelló, Torroella de Montgrí, Tossa de Mar, Ulldecona, Vallirana, Valls, Vic, Vidreres, Viladecans, Vilafranca del Penedès i Vila-Seca.

Els 23 municipis que entren a la llista per estar totalment envoltats o quasi per municipis amb incidències superiors a la marcada (municipis illa) són: Alcanar, Caldes d'Estrac, Castellví de Rosanes, Cerdanyola del Vallès, Cunit, El Papiol, Gimenells i el Pla de la Font, La Canonja, La Palma de Cervelló, La Riba, Malgrat De Mar, Molins de Rei, Pallejà, Sant Carles de la Ràpita, Sant Cugat del Vallès, Sant Jaume d'Enveja, Sant Just Desvern , Sant Llorenç d'Hortons, Sant Quirze de Vallès, Sant Vicenç de Montalt, Santa Susanna, Vilaverd, Vinyols i Els Arcs.