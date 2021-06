La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha assegurat que els indults aportaran "credibilitat" a l'espai de negociació i diàleg amb l'estat espanyol. Ho ha dit després de la reunió de la formació amb el president Pere Aragonès, i la consellera Laura Vilagrà, en el marc de les trobades del Govern amb els diferents partits. "Els indults són un pas, però no la solució definitiva", ha apuntat, "permetran alleugerir una situació que era injusta". Vilalta també ha aprofitat per posar en valor la resolució del Consell d'Europa, que va reclamar l'alliberament dels líders independentistes empresonats i la retirada de les euroordres contra Carles Puigdemont i els exconsellers a Bèlgica. "Evidencia que això va drets i llibertats", ha reblat la portaveu.

Vilalta ha recordat que cap dels presos hauria d'haver estat condemnat, ni tampoc a la presó. Un escenari que també comparteixen "les persones que estan a l'exili i els represaliats". Així, ha subratllat que més enllà de la decisió que s'ha pres avui, es necessita una resposta de caràcter "global" que hauria de passar per "per l'amnistia i l'autodeterminació".

La portaveu tampoc ha concretat quan es podrà produir la sortida dels presos, però ha apuntat que espera que sigui com més aviat millor per poder-los fer "la rebuda i l'acompanyament". Pel que fa al discurs d'ahir de Pedro Sánchez, Vilalta no ha entrat en valoracions, però ha aprofitat per tornar a posar sobre la taula la necessitat de resoldre "políticament" un conflicte "d'arrel política i democràtica".

"La passa d'avui pot ajudar a donar credibilitat a l'espai de negociació i diàleg, a la nova etapa", ha insistit, "s'ha de treure el conflicte de la via judicial i de la repressió". Durant la compareixença, Vilalta ha celebrat la resolució del Consell Europeu, un tema que ha deixat clar que també ha sortit durant la trobada bilateral entre la formació i el Govern. Així, considera que el document "deixa molt clar" que "prou exili, prou repressió, i que s'ha d'apostar per la via del diàleg".