La Sagrada Família encara la culminació de la torre de la Mare de Déu

La Sagrada Família va començar ahir la construcció del fust o pinacle de la torre de la Mare de Déu, una peça de 18 metres d'alçada sobre la qual es col·locarà l'estel que corona la torre. Amb aquest pas, i segons el pla d'obres de la Junta Constructora del temple per a aquest any, es manté la previsió que la segona torre en alçada (127 metres) de tot el conjunt de la Sagrada Família s'acabi al desembre. Aquesta és la data que ja van avançar els responsables del temple a finals del 2020, el mateix dia en què es va donar per fet que el calendari de la finalització del temple, prevista per al 2026, no es complirà.