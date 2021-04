Retiren embotits d'una càrnica de Girona contaminats amb listeria

L'Agència de Salut Pública de Catalunya del Departament de Salut (ASPCAT) ha notificat a l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) la retirada de diferents productes càrnics elaborats per l'empresa Embotits d'Oix SL de Girona, en haver detectat la presència de listeria monocytogenes i una manca de garanties sanitàries en els elements analitzats. Segons un comunicat de l'Agència, s'han tret de la circulació del mercat embotits com la botifarra d'ou, el bull blanc, la botifarra negra, la botifarra de fetge, i la botifarra d'all i julivert de nou lots de la marca comercial D'Oix. De moment, aquests productes s'havien distribuït exclusivament a Catalunya.

L'ASPCAT està fent les actuacions de comprovació de la retirada del producte del mercat, la investigació de les causes i l'aplicació de mesures correctores en l'establiment elaborador, el qual ha suspès la seva activitat a requeriment d'aquesta Agència. Segons el mateix comunicat, a hores d'ara no s'ha detectat cap persona afectada a Catalunya per aquesta listeria.

Com a mesura de precaució es recomana, però, a les persones que tinguin a la seva llar els lots 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113 i 2114 dels productes que s'abstinguin de consumir-los i els retornin als punts de venda. En el cas d'haver consumit aquests productes dels lots afectats i presentar alguna simptomatologia compatible amb Listeriosis (vòmits, diarrea i febre), es recomana acudir a un centre de salut.