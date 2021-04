Retencions intermitents a la frontera entre Catalunya i Andorra per la mobilitat permesa tot i el confinament comarcal

La frontera entre Catalunya i Andorra ha registrat aquest dissabte retencions intermitents, tant d'entrada com de sortida, a causa de la lliure circulació acordada entre el govern andorrà i l'espanyol a principis d'abril i malgrat el confinament comarcal, que fins divendres de la setmana passada només permetia la mobilitat entre els veïns de l'Alt Urgell i el Principat. Així, diversos catalans han aprofitant que es poden desplaçar a Andorra sense justificar-ne el motiu, per anar a passar-hi el dia o tot el cap de setmana. Celebren poder "desconnectar" fora de la seva comarca, encara que consideren "xocant" que es permeti anar a Andorra i no als pobles de les comarques veïnes.

La lliure circulació entre Catalunya i Andorra tot i està vigent el confinament comarcal, s'ha traduït en retencions intermitents de vehicles en ambdós sentits a la frontera. L'anunci es va fer divendres de la setmana passada i durant el primer cap de setmana es van registrar pocs desplaçaments. Una setmana després i amb més previsió però, alguns catalans han optat per anar al Principat a passar el cap de setmana, ja que pràcticament és l'única opció que tenen per sortir fora de la comarca sense justificar-ne el motiu. Això sí, per moure's per Catalunya cal portar el certificat d'autoresponsabilitat.

És el cas del veí de Terrassa Francisco Pérez, que aquest dissabte ha anat a passar el dia a Andorra amb els seus fills. Celebra poder anar al Principat però critica que, per altra banda, no pugui anar al càmping que té a Tarragona. Qui també ha anat a Andorra a "passar el dia" és Miquel Pérez. Aquest veí de Ripoll també considera que no té sentit poder anar al Principat i no a la resta de comarques catalanes. "És una mesura estranya però bé, com tantes coses que estan passant", explica. Per la seva banda, Josep Quintana de Lleida diu que és "xocant poder anar a Andorra però no al poble de la comarca del costat".

A la frontera s'hi ha vist nombrosos vehicles amb famílies i parelles, així com grups de motoristes que veuen el trajecte a Andorra com l'única manera que tenen de gaudir de la carretera. Un d'ells és Ramon Soler, que ha explicat que ha anat al Principat a "donar un tomb amb la moto i a comprar quatre coses". En el seu cas, també ha indicat que té previst passar el dia a Andorra i que després tornarà a Lleida. Altres conductors també han indicat que s'han desplaçat d'un estat a l'altre per motius familiars i laborals.