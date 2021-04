La venda de mones esquiva la covid-19 i els pastissers es mostren «optimistes» de cara al dilluns de Pasqua

Poques hores abans del dilluns de Pasqua, els pastissers treballen per enllestir l'important volum d'encàrrecs que tenen fixat per demà. Les tradicionals mones han aconseguit esquivar la covid-19 i, malgrat que les restriccions derivades de la pandèmia continuen vigents, són moltes les famílies que no s'han volgut quedar sense el dolç més típic de la Setmana Santa.

Enguany, la xocolata n'ha esdevingut la protagonista, coronada amb figures de Harry Potter, la Peppa Pig o la Patrulla Canina. El Gremi de Pastisseria de Barcelona es mostra "optimista". Tal com ha explicat el seu vicepresident, Pere Camps, malgrat la incertesa derivada de l'obertura, les vendes s'han mantingut amb xifres que freguen les de l'any 2019.