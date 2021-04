El Govern no descarta tornar al confinament comarcal després de Setmana Santa: "És una opció"

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha afirmat que Catalunya podria tornar al confinament comarcal després de Setmana Santa per a frenar la propagació del Covid-19 i evitar un increment de contagis després del període festiu: "És una opció".

En declaracions a Rac1 recollides per Europa Press aquest dissabte, ha explicat que la decisió s'haurà de valorar juntament amb el Procicat en tornar de Setmana Santa i que seran les dades epidemiològiques els que determinaran les pròximes mesures i restriccions, ja que les vigents finalitzen el dia 9 d'abril.

Preguntat per la possibilitat de modificar el toc de queda, ha recordat que és una competència del Govern central que "s'haurà de plantejar en els pròxims dies" ja que el decret d'estat d'alarma finalitza a principis de maig.

Encara que ha remarcat que limitar la interacció nocturna és una mesura eficaç per a frenar el virus, s'ha mostrat partidari d'allargar el toc de queda fins a les 23.00 hores a Catalunya si les autoritats sanitàries així ho avalen.



Mobilitat per Setmana Santa

D'altra banda, ha advertit que la mobilitat a Catalunya registrada des de l'inici de Setmana Santa "és un 6,2% menor que la de 2019 i ja s'acosta a la normalitat d'abans de la pandèmia", i que l''operació sortida' ha estat molt escalonada i sense crear grans retencions.

No obstant això, sí ha lamentat que no hi hagi mesurades i restriccions "harmonitzades" entre comunitats autònomes i països de la Unió Europea, i ha mostrat preocupació per la creixent sensació de fatiga pandèmica entre la ciutadania.



Nivell "baix" d'infraccions

Ha detallat que el nivell d'infraccions detectades pels Mossos en els 1.070 controls en carreteres des del dijous ha estat "baix", i que entre dijous i divendres han posat un total de 500 sancions per entrades no permeses a Catalunya i altres 50 en l'àmbit de la restauració, principalment per no complir l'aforament.

Segons Sàmper, hi ha hagut una "incidència massiva de la mobilitat" en parcs i espais naturals durant aquesta Setmana Santa i, encara que ha reivindicat que és una activitat saludable, ha alertat que provoca massificació i riscos per al medi ambient, per la qual cosa s'ha mostrat partidari de regular els accessos a aquests espais.

D'altra banda, ha insistit que els Mossos controlaran i sancionaran a les persones que incompleixin l'ús obligatori de la màscara en platges i piscines aplicant "la lògica pura" i que entén que no es puguin emportar en l'aigua o per a prendre el sol.