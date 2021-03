Els sindicats avisen que sense el foam s'aboca els Mossos al «cos a cos»

Els sindicats dels Mossos d'Esquadra han mostrat el malestar al cos pel preacord entre ERC i la CUP per suprimir l'ús de projectils de foam mentre es revisa el model d'ordre públic i han advertit que si no se'ls donen alternatives se'ls aboca al «cos a cos».

ERC i la CUP ultimen un preacord per a la investidura de Pere Aragonès, en el qual aposten per preparar en aquesta legislatura les condicions necessàries per realitzar un nou referèndum, així com impulsar un protocol contra els desnonaments i que els Mossos d'Esquadra deixin d'usar projectils de precisió.

El text del preacord entre republicans i anticapitalistes pretén introduir canvis en la gestió de l'ordre públic a Catalunya, per la qual cosa tots dos partits defensen que fins que no es publiquin els nous protocols se suspengui l'ús de projectils de precisió per part dels cossos policials.

De fet, arran de les protestes per l'empresonament del raper Pablo Hasél, en les quals una jove va perdre un ull en rebre suposadament l'impacte d'un projectil de foam, la CUP ja va exigir una moratòria en l'ús d'aquest tipus d'eina policial i una revisió del model d'ordre públic, si bé des del Govern el conseller d'Interior en funcions, Miquel Sàmper (JxCat), va demanar que el debat no fos en calent i s'abordés en una comissió del Parlament.

En el seu preacord, ERC i la CUP pacten implementar una comissió parlamentària ja que consideren «imprescindible» un canvi en les actuacions policials en matèria d'ordre públic.

Arran d'aquest preacord per a la investidura d'Aragonès, que està pendent que el ratifiquin tots dos partits -la CUP a través d'una assemblea dimecres que ve-, els sindicats dels Mossos han mostrat avui el seu malestar per la intenció de prohibir l'ús de projectils de precisió sense que se'ls ofereixin alternatives.

El portaveu del sindicat de comandaments SICME, Jordi Silva, mostra la seva preocupació pel fet que es pretengui eliminar el projectil de precisió sense dotar els Mossos d'altres recursos, ja que això implicaria portar els agents al «cos a cos» contra els manifestants violents.

El portaveu del sindicat de comandaments lamenta que mentre cada vegada els manifestants violents van més preparats i es doten de material més sofisticat per atacar la policia, als Mossos d'Esquadra se'ls van retirant eines per mantenir la distància de seguretat i evitar així entrar en el «cos a cos».

Per la seva banda, el portaveu del Sindicat de Policies de Catalunya (SPC), David Miquel, qüestiona que un acord entre partits pugui deixar sense efecte una resolució vigent acordada per majoria en el Parlament ?com la que es va aprovar el 2013 per establir que els projectils de precisió substituirien les pilotes de goma?, sense que cap altre acord parlamentari l'anul·li o modifiqui.