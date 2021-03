Ajornen fins dilluns el llançament del primer nanosatèl·lit de Catalunya

El llançament del coet portador rus Soyuz 2.1a, que portarà a l'òrbita el primer dels dos nanosatèl·lits per millorar la connectivitat de Catalunya i l'observació de la Terra, ha estat posposat fins al dilluns, segons ha informat avui l'agència espacial russa Roscosmos. El coet havia de desenganxar aquest dissabte a les 7.07 (hora catalana) des del cosmòdrom rus de Baikonur, a Kazakhstan, però mitja hora abans del llançament aquest es va retardar 24 hores a causa d'un "problema tècnic".

Hores després, una comissió d'experts de Roscosmos va decidir posposar l'enlairament del coet per un dia més, segons un comunicat de l'entitat.

Alhora, una font en el sector aeroespacial rus consultada per l'agència RIA Nóvosti ha indicat que l'errada que va portar a ajornar el llançament "ja ha estat resolta", encara que els especialistes russos volen realitzar més tests abans de la nova data d'enlairament.La font ha agregat que finalment el coet es llançarà a les 7.07 (hora catalana) de dilluns, és a dir, 48 hores després de l'horari fixat inicialment.

El nanosatèl·lit català, batejat com a 'Enxaneta', és el primer dels dos petits satèl·lits que planeja posar en òrbita el govern català per millorar la connectivitat de Catalunya i l'observació de la Terra.El llançament de l'aparell s'emmarca en l'estratègia New Space de Catalunya, que busca impulsar el sector aeroespacial.

La Generalitat confia que aquest sector en creixement generi 1.200 llocs de treball en els propers 4 anys i 280 milions d'euros de facturació.

Tant 'Enxaneta' com un segon aparell que serà llançat a la fi d'aquest any o a principis de 2022 han estat desenvolupats per les empreses Open Cosmos i Sateliot -a través d'un contracte licitat per l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC)-, i la seva gestió i control es realitzarà des de l'estació terrestre situada en l'Observatori Astronòmic del Montsec, a Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà).

Juntament amb 'Enxaneta', que orbitarà a baixa altura, a uns 500 quilòmetres de distància de la Terra, el coet rus posarà en òrbita altres 37 satèl·lits de 17 països, entre ells l'aparell sud-coreà CAS500-1.