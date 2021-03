Laura Borràs presidirà una Mesa en la qual s'estrena la CUP

Els partits independentistes van tancar ahir, no sense recels, el primer pacte de la nova legislatura, pel qual Laura Borràs, que aspirava a presidir la Generalitat, presidirà el Parlament. La candidata de Junts estarà al capdavant d'una Mesa amb majoria independentista, atès que almenys quatre dels set llocs se'ls repartiran ERC, JxCat i la CUP. La republicana Anna Caula serà la vicepresidenta primera, mentre que el puigdemontista Jaume Alonso-Cuevillas i el «cupaire»Pau Juvillà seran dos dels quatre secretaris. Per primera vegada, la formació anticapitalista tindrà un representant en el pont de comandament de la Cambra.

La resta de la Mesa -formada per la presidència, dos vicepresidents i quatre secretaris- estarà integrada pels socialistes Eva Granados (vicepresidenta segona), Ferran Pedret (secretari) i un altre diputat que podria ser d'ERC o d'En Comú Podem. L'entrada a la Mesa del candidat dels comuns, Joan Carles Gallego, depèn que els republicans li cedeixin una secretaria o d'un improbable acord entre PSC, Cs i PPC per donar-li suport. Els socialistes temen que aquesta majoria independentista generi una nova legislatura convulsa.

El pacte pel qual Junts presidirà la Cambra respon a la lògica que ERC presidirà el Govern i els de Puigdemont, el Parlament. Però el part no ha estat fàcil perquè Junts per Catalunya viu un sord però intens debat sobre el seu futur i lideratges després d'haver estat superat per Esquerra a les urnes. El perfil de Borràs no genera unanimitat i la seva decisió de no estar al Govern que pugui presidir Aragonès i, en canvi, optar pel Parlament pot interpretar-se com un pas a un costat d'una dirigent que no era la preferida per Puigdemont com a candidata i que representa un discurs molt unilateralista i sovint aliè a directrius.

En canvi, altres consideren que Borràs manté intacta la seva projecció i que des del Parlament podrà plantejar un nou conflicte institucional pels seus problemes amb la justícia per la seva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes. Uns problemes que precisament van portar ahir al «cupaire» Carles Riera a advertir: «Si Junts proposa el nom de Borràs, aquesta seria una proposta que ens preocuparia, ens inquietaria».