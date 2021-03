Recriminen la resposta dèbil davant els disturbis

El sector comercial es va configurar ahir com a principal protagonista i impulsor de l'acte de repulsa empresarial contra els brots de violència a Barcelona. El comerç i la restauració, juntament amb el turisme, han estat durant tota la pandèmia els sectors més afectats per les mesures de confinament i limitació de la mobilitat. L'acte apadrinat per la patronal Foment del Treball a l'antiga Estació del Nord va reflectir la posició unitària dels empresaris contra la inestabilitat i la por a una pèrdua d'atractiu de Barcelona per a l'activitat empresarial.

Lluís Sans, president de l'associació de comerciants del Passeig de Gràcia i un dels principals impulsors de l'acte, va assegurar que la intenció és donar un toc d'atenció directe al Govern de la Generalitat i a l'Ajuntament de Barcelona: «És un crit de ´ja n'hi ha prou!'. La societat està esgotada, no només els empresaris, i cal acabar amb aquesta situació, que augmentin les detencions i treballar per a la recuperació de l'estabilitat», va dir Sans. Segons la seva opinió, «la situació és molt greu i s'espera una recuperació molt més lenta del previst».

Per a David Sánchez, president de Comertia, «la reacció de la Generalitat hauria d'haver estat contundent i no ho va ser. Es requeria una condemna immediata de la violència i ajudes directes».

Per al director del Gremi de Restauració de Barcelona, ??Roger Pallarols, «el Govern ha pres decisions que són una decepció per al sector de la restauració i mostren una desconnexió clara amb la ciutadania». L'actual situació causa pessimisme, segons Pallarols, «i genera molt poques expectatives. Ningú tindrà l'estiu que necessita».