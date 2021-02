Restriccions Covid a Catalunya: Què es pot fer i què no a partir de dilluns

El Procicat ha decidit mantenir el gruix de restriccions més importants, però ha aprovat una certa flexibilització al comerç, tal com havia trascendit dijous al vespre. D'aquesta manera, els comerços de més de 400 metres quadrats i els centres podran obrir de dilluns a divendres.

A continuació consulta les mesures que estaran vigents de l'1 al 7 de març.

· Mobilitat

Es manté vigent la limitació de l'entrada i sortida de persones de Catalunya, exceptuant aquells desplaçaments adequadament justificats, i també el confinament de perímetre comarcal.



· Toc de queda

El confinament nocturn no varia i continua establert entre les 22h i les 6h.



· Restauració i hostaleria

Pel que fa als horaris d'obertura dels negocis de restauració i hostaleria, tant les terrasses com a l'interior, podran seguir obrint de 7:30h a 10:30h i de 13h a 16:30h. En la resta d'horaris, aquests negocis poden seguir funcionant per a recollida al mateix establiment per part del client o per a lliurament a domicili.



· Comerços

Es permet l'obertura de começos de més de 400m2, limitant la superfície de venda a 400m2 i mantenint el 30% d'aforament, de dilluns a divendres.

Els centres comercials també podran obrir, de dilluns a divendres, amb un 30% d'aforament. Es mantenen tancats els estaliments de restauració dins dels centres comercials.



· Cultura i religió

Pel que fa a les activitats culturals, museus, biblioteques i sales d'exposicions seguiran oberts a la meitat del seu aforament. Cinemes, teatres, auditoris, circs i sales de concerts es mantenen també a la meitat de l'aforament i un màxim de 500 persones o un miler si la ventilació és òptima. Els actes religiosos i les cerimònies civils seguiran amb un 30% de l'aforament, també amb un màxim de mig miler de persones o d'un miler si la ventilació òptima.



· Activitats extraescolars, esport escolar i lleure educatiu

Continuen permeses les activitats extraescolars i l'esport escolar, així com les activitats de l'àmbit del lleure educatiu dirigides a infants que es troben en les etapes d'Educació Infantil i d'Educació Primària.



· Activitats esportives

En l'àmbit esportiu, es permet l'aforament al 50% a les piscines. Les instal·lacions i equipaments en espais tancats poden seguir oberts amb aforament al 30%, però les activitats grupals s'equiparen al 30% màxim d'aforament i ús de mascareta. Els que són a l'aire lliure seguiran oberts amb un aforament del 50%, sense necessitat de mascareta i control d'accés.



· Educació

Es permet el retorn de les colònies amb el mateix grup bombolla.

