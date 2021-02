El Govern es pren unes hores més per decidir sobre les restriccions vigents tenint en compte que en els últims dies s'ha produït una pujada de l'Rt i una certa frenada en la disminució de casos. Fonts del Departament de Salut han explicat que prefereixen tenir dades consolidades per prendre una decisió, i han recordat que la resolució vigent acaba diumenge. Dijous és el dia on habitualment es reuneix el Procicat per aprovar els canvis en les mesures o restriccions que estan vigents, amb una roda de premsa posterior on s'expliquen les decisions.

Els investigadors de la UPC del grup BIOCOM-SC han alertat d'una frenada de la baixada de casos i han apuntat que caldrà vigilar si això es consolida i acaba aturant la bona tendència dels últims dies. En aquest sentit, avisen que "no hi ha marge a les UCI per una pujada de casos". "Si us plau, minimitzem la interacció social al màxim", ha demanat el grup, que remarca que no és possible saber quin factor ha tingut més pes en aquesta frenada, si les noves mesures, l'activitat per les eleccions o la nova variant.

En tot cas, els investigadors han constatat que el ritme de contagis va pujar de l'entorn de 0,8 fa dues setmanes a l'entorn del 0,9 la setmana passada.