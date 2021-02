Salvador Illa, entre el «sit and talk» i el «wait and see»

A més d'una innegable capacitat per mantenir-se en primer pla tot i la seva mala salut de ferro, el procés ha sobresortit per la seva facilitat per incorporar lemes i proclames a la vida política catalana i espanyola. Conceptes com DUI, full de ruta, mandat democràtic o estructures d'Estat, per exemple, són ja d'ús habitual. En altres ocasions, l'independentisme ha utiltizat expressions en altres idiomes per transmetre el seu missatge. Entre dues d'elles, el «sit and talk» -que s'ha utilitzat per demanar al Govern que segui a negociar un referèndum- i el «wait and see» -que va popularitzar Artur Mas quan esperava una resposta a la seva intenció de convocar una consulta sobiranista- es mou paradoxalment aquests dies el candidat de PSC a la investidura, Salvador Illa.

Els socialistes no es donen per vençuts. Malgrat que Esquerra ja ha anunciat que iniciarà converses amb JxCat, la CUP i els comuns per formar Govern, el PSC reivindica la seva victòria electoral i pronostica que Pere Aragonès no ho tindrà fàcil per ser president. «De moment, tenim 33 diputats cadascun, ningú ha sumat res. I demà seguirà igual», pronosticava ahir una veu de la sala de màquines del partit.

Illa pensa que no té sentit que ERC i JxCat formin de nou un Govern quan, segons ell, en l'última legislatura s'ha demostrat que aquesta fórmula «porta al bloqueig». I segueix convençut, contra la força de les xifres i del rotund veto dels republicans als socialistes, que la seva voluntat d'obrir «un temps nou» en la política catalana té futur.

Per començar, els socialistes creuen que la pressa d'ERC, que atribueixen en part a la seva necessitat d'evitar que Illa pugui edificar una alternativa, no es veurà corresposta pels seus potencials socis. La CUP ja ha anunciat que fins al 27 de febrer no obriran el debat intern derivat del resultat de les eleccions. I, pel que fa als comuns, fonts de PSC dubten que, posats a triar entre Aragonès i Illa, optin pel primer.

No tan ràpid

Una altra història seran les converses entre ERC i Junts, pensen a la seu socialista. «Què passarà quan hagin de negociar el paper de Joan Canadell?», es pregunten. En resum, pensen que Aragonès «no podrà anar tan ràpid com ell vol», i que això obre una finestra d'oportunitat a Illa. Però són hermètics pel que fa a quins serien els seus plans per aprofitar-la, excepte que volen un pacte amb els comuns que es queda molt lluny de la majoria. Primer, «wait and see». «Hem guanyat les eleccions», repeteixen.

Mentrestant, l'aspirant del PSC va fent el seu propi camí. Illa va acabar ahir la ronda de contactes que havia anunciat: va trucar tots els caps de llista excepte el de Vox. Els va dir que presentarà la seva candidatura a la presidència de la Generalitat. «El canvi ha arribat i els socialistes el farem possible», va insistir.

Fonts del PSC van explicar que, en aquestes converses, Illa va destacar que els resultats del 14-F són «clars» i que «hi ha hagut un vot a favor del diàleg i el retrobament». I és cert que els socialistes i ERC, que tenen una bona relació al Congrés, encapçalen ara els seus respectius blocs; però també ho és que els republicans no es plantegen una col·laboració amb el PSC.

Malgrat tot, Illa també va recordar a la resta de formacions que en la cita electoral s'ha produït una majoria clara d'esquerres i progressista a Catalunya que ell pot encapçalar. Després d'aquestes primeres converses, obrirà una ronda de contactes presencials i discrets en els pròxims dies. «Sit and talk».

La Moncloa reconeix que les opcions que Salvador Illa sigui investit com a president de la Generalitat són escasses. Els col·laboradors de Pedro Sánchez consideren molt probable la reedició del pacte entre les forces ?independentistes, aquest cop amb ERC per davant de JxCat. Però l'executiu vol iniciar amb bon peu les relacions amb el nou Govern, quan es constitueixi. Unes relacions basades en el «retrobament» i el «diàleg», on es pretén que els vincles amb els republicans, ?fonamentals en l'estabilitat de la legislatura, segueixin sent estrets.

«ERC habitualment ens dona suport al Congrés. Nosaltres intentarem cuidar aquestes relacions, per l'estabilitat política per a Espanya», va assenyalar ahir, després del Consell de Ministres, Carmen Calvo. Paral·lelament, la ministra d'Hisenda i portaveu del Govern, María Jesús Montero, va animar les forces catalanes a arribar «ben aviat» a un pacte d'investidura.