Els Mossos creen una unitat contra l'auge dels delictes d'odi

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, va acordar amb el major Josep Lluis Trapero al novembre crear la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació com a conseqüència de l'auge dels mateixos en els darrers temps.

Així, els delictes d'odi s'han triplicat durant l'última dècada a Catalunya. Segons dades dels Mossos d'Esquadra, el 2010 es van denunciar 169 fets i el 2019, 524. Un ascens que segueix sense reflectir la gravetat de la xacra. Segons l'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa, el 80% de les persones o col·lectius que pateixen agressions, amenaces o insults per les seves conviccions polítiques, orientació sexual, creences religioses o ètnia, no denuncien aquests delictes. La nova estructura dependrà de l'Àrea Central d'Informació, estarà dirigida per un policia amb rang de sotsinspector i s'articularà a partir de dues línies de treball: seguiment i investigació.