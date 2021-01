Salut destinarà la majoria de les 57.000 vacunes rebudes aquesta setmana a segones dosis

Catalunya ha rebut aquesta setmana 57.000 dosis de la vacuna de Pfizer, que destinarà majoritàriament a subministrar segones dosis. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat que n'havien d'haver arribat 59.000 dosis i que finalment han estat 57.000, tot i que amb el canvi de treure sis i no cinc dosis, s'arribaria a 69.000. Gairebé totes es destinaran a vacunar segones dosis, tot i que si hi ha disponibilitat algunes serviran per vacunar persones que no es va vacunar el primer cop. D'altra banda, el 4,3% de les persones del col·lectius susceptibles ara de vacunació s'han negat a rebre el vaccí, percentatge que puja al 6% entre treballadors de residència i baixa a l'1% entre sanitaris. Un 3% dels residents ha dit no a la vacuna.

La consellera ha explicat que s'han rebut menys vacunes de les inicialment compromeses però que obtenint-ne sis de cada vial es podrà arribar a les gairebé 70.000 dosis. Això però sí que té afectacions en la campanya de vacunació, ja que els vaccins disponibles fan necessari centrar-se en les segones dosis. Vergés ha insistit que no es poden planificar primeres dosis, més enllà d'algunes de treballadors que no es van vacunar quan s'hi va anar en primer lloc.

En tot cas, ha assegurat que el pas de cinc a sis dosis per vial no serveix per recuperar les dosis que no van arribar i ha garantir que reclamaran a l'Estat, perquè ho reclami a nivell europeu, la recuperació d'aquestes dosis.

D'altra banda, ha explicat que també han d'arribar 8.500 dosis de la vacuna de Moderna durant la setmana, tot i que no tenen confirmació de quin dia serà. Pel que fa a la d'Oxford i AstraZeneca ha apuntat que no tenen cap informació més enllà de saber que el 29 de gener ha de passar l'avaluació de l'Agència Europea del Medicament.