Ingressa a presó una dona que robava a homes que coneixia a través de les xarxes socials

Els Mossos van detenir dilluns passat una dona de 52 anys i nacionalitat argentina com a presumpta autora de dos robatoris amb violència i un delicte d'estafa amb targetes bancàries. L'arrestada suposadament introduïa substàncies sedants a la beguda de les víctimes i els robava les pertinences. El cos va iniciar la investigació per la denúncia de dos homes, que havien conegut una dona a través de les xarxes socials i que no recordaven res abans del robatori, un fet que va conduir amb la hipòtesi que els havien introduït alguna droga o fàrmac a la beguda. La policia va poder identificar i detenir la dona, que tenia diversos antecedents policials per delictes contra el patrimoni. El jutge en va ordenar l'ingrés a presó.

La investigació va començar a principis de desembre quan els Mossos van rebre la denúncia d'un home que va manifestar que havia contactat amb una dona a través d'una pàgina web per concertar una cita. Malgrat la insistència de la dona per anar al domicili de l'home finalment va concretar la cita en un hotel de Barcelona. Del que va passar després l'home només recorda que l'arrestada li va preparar una copa de vi, que va perdre el coneixement i que va ser objecte del robatori d'alguns efectes personals.

L'estat d'atordiment i sensació de mareig que tenia la víctima en recobrar els sentits va comportar que anés al metge. L'anàlisi d'orina que li van fer va donar com a resultat un positiu en benzodiazepines, fàrmacs que tenen efectes sedants o hipnòtics.

Posteriorment els Mossos van tenir coneixement d'un segon cas que presentava nombroses similituds amb el primer, tot i que en aquella ocasió els fets havien tingut lloc al domicili de la víctima.

El fet que en tots dos casos les víctimes no recordessin res del que havia passat abans del robatori va comportar que els investigadors treballessin amb la hipòtesi de la introducció d'alguna droga o fàrmac a la beguda per provocar la somnolència i la pèrdua dels sentits.