La Fecasarm responsabilitza el Govern dels contagis que es produeixin per Cap d'Any en festes il·legals

La patronal de l'oci nocturn, Fecasarm, responsabilitza el Govern dels contagis que es puguin produir aquesta nit de Cap d'Any en festes il·legals. Segons diuen en un comunicat, la xifra de contagis per covid-19 es dispararà més a partir d'aquesta nit per les festes que es faran en espais no adequats i sense mesures de seguretat mentre els sectors legals continuen tancats. La patronal també reclama a l'executiu català que reobri les activitats d'oci nocturn en base a la prova pilot de la Sala Apolo, on no hi va haver cap contagi. Així mateix, Fecasarm vol que el Govern aprovi "urgentment" el pla sectorial, que es troba encallat des del 6 de juliol.

Fecasarm denuncia el "fracàs" de la Generalitat a l'hora d'aplicar mesures restrictives "desproporcionades i contraproduents" a l'hostaleria en comptes de veure-la com un mur de contenció o alternativa controlable respecte de les trobades il·legals, que són "el principal font de contagis de l'àmbit social". En aquest sentit, assenyalen el Govern com a "únic responsable" de l'augment de contagis. Segons dades de la patronal, aquesta nit de celebraran a Catalunya més de 500 festes il·legals de mig i gran format mentre els sectors legals acumulen més de 8.000 MEUR de pèrdues en deu mesos.

Per a la patronal de l'oci nocturn, els resultats de la prova pilot de la Sala Apolo constitueixen un "precedent importantíssim" pel que fa al desenvolupament d'activitats d'oci nocturn en espais tancats i "deixa totalment en evidència" a la Generalitat. Fecasarm defensa que si en comptes de tancar el sector el Govern hagués implantat mesures de seguretat addicionals, no hagués estat necessari el tancament total.