Més comandes però més petites i el quilo de gamba a 240 euros: el Nadal de la pandèmia als mercats

Més comandes, però més petites perquè la pandèmia farà que aquest sigui un Nadal d'àpats amb poca gent a casa i més repartits. El que no canvia, però, són els preus. I com passa cada any, el marisc i el peix són els productes que més s'enfilen. Al mercat de la plaça del Lleó de Girona, aquest dijous al matí el quilo de gambes pot arribar a pujar fins als 240 euros i el lluç, el rap o el llenguado es mouen entre els 29 i 38 euros. Les peixateries són les que noten més les vendes d'última hora, perquè amb la carn i la fruita, la gent ha comprat de manera més espaiada. "Malgrat tot, estem relativament contents", explica el president de l'associació de comerciants, Manel Rodríguez.