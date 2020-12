Sancionen tres policies nacionals per incompliment del toc de queda i un positiu en alcoholèmia

Els Mossos d'Esquadra han sancionat tres policies nacionals per incomplir el toc de queda i donar un d'ells positiu al test d'alcoholèmia. Els tres agents circulaven per l'Eixample de paisà en un cotxe particular al voltant de les dues de la matinada la nit de dissabte. Una patrulla dels Mossos els va aturar per incomplir el toc de queda. A banda, la Guàrdia Urbana va practicar un test d'alcoholèmia al conductor del vehicle, que va donar positiu. Els policies van al·legar que estaven de servei. La Policia Nacional ha obert una informació reservada per escoltar els agents i esclarir els fets, en un procediment que pot acabar en expedient disciplinari.