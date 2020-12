La trama Charisma esquitxa Oleguer Pujol i els seus negocis immobiliaris

La coneguda com a xarxa Charisma, una trama corrupta de gestors per evadir i blanquejar diners de 500 grans fortunes espanyoles a Suïssa i Andorra, esquitxa Oleguer Pujol. Segons la investigació de l´Audiència Nacional, avançada per El Confidencial, la trama liderada pel financer Alejandro Pérez Calzada va invertir part dels actius en operacions immobiliàries a través de societats instrumentals. Oleguer Pujol estaria al darrera de la promoció de quatre projectes immobiliaris que es van desenvolupar a Panamà a través d´una firma pantalla. Aquestes operacions ja eren conegudes, però no la relació amb el grup liderat per Pérez Calzada.