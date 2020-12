Catalunya prorroga 15 dies la fase 1 pel "canvi brusc" d'indicadors

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha alertat d'un "canvi brusc" dels indicadors epidemiològics de la pandèmia del coronavirus a Catalunya, per la qual cosa el comitè tècnic del Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) ha desestimat la possibilitat d'avançar de tram en el Pla de reobertura progressiva de les activitats a partir de dilluns i Catalunya continuarà en fase 1 durant 15 dies.

Així ho ha explicat aquest dijous, 3 de desembre, en una conferència de premsa al costat de la secretària general d'Interior, Elisabeth Abad, el secretari de Salut Pública de Catalunya, Josep Maria Argimon, i el sotsdirector de Protecció Civil, Segio Delgado.

Argimon ha matisat que els indicadors epidemiològics continuen baixant de manera "pràcticament imperceptible" però ha justificat aquesta decisió amb l'objectiu d'observar si es pot estabilitzar la velocitat de reproducció de la malaltia (Rt) o bé si continua pujant.

De fet, l'Rt ha passat de 0,78 dilluns a 0,92 aquest dijous, i Argimon ja ha avançat que preveuen una pujada d'aquest indicador --l'únic de tots que s'ha anat incrementant-- de cara als pròxims dies.

Segons els criteris que indica el Pla, l'executiu català es planteja prorrogar les mesures vigents i no passar de fase quan hi ha una Rt persistent entre 0,9 i 1 i si es manté una estabilització dels ingressos setmanals, sense que baixin.

El secretari ha advertit que si ara hi hagués un brot important o fins i tot una tercera onada els centres hospitalaris catalans "no podrien absorbir el creixement" d'ingressos i es convertirien en centres covid-19.



INTERACCIÓ SOCIAL

Quan li han preguntat a què atribueixen aquest increment de l'Rt, Argimon ha explicat que la tendència a la baixa arran de les restriccions es va frenar el quart dia després de l'obertura d'algunes activitats que han propiciat un augment de la mobilitat i la interacció social.

Vergés ha concretat que aquesta pandèmia va d'interacció social i mobilitat perquè el virus es transmet de persona a persona, per la qual cosa tots dos han insistit a reduir aquest mena de situacions que "posen facilitats" al SARS-CoV-2.



TELETREBALL

Argimon també ha criticat que alguns sectors econòmics de Catalunya no estan seguint la recomanació del Govern d'impulsar i facilitar el teletreball, la qual cosa "ajudaria i molt" els professionals dedicats al control de la pandèmia.

Així, ha reclamat "amb poca esperança" que el món empresarial impulsi el teletreball com un element de solidaritat, perquè l'executiu català no té les competències per obligar la ciutadania a treballar des de casa.



DEMANEN NO SORTIR AQUEST PONT

La secretària general d'Interior, Elisabeth Abad, ha recordat que "s'ha de ser molt conscient del moment que vivim i apel·lar al criteri de prudència".

Respecte al pont, Abad ha declarat: "Interior fa una crida clara i directa a no sortir avui", i ha demanat responsabilitat, minimitzar els contactes i prendre les mesures de distància, higiene de mans, mascareta, ventilació i reduir les interaccions socials.

El sotsdirector de Protecció Civil de la Generalitat ha defensat la necessitat de mantenir el tram del Pla de reobertura, perquè en les darreres 24 hores ha canviat l'escenari, i ha recordat que "no es poden abordar aquests dies de festa com un pont ordinari, perquè no ho és".

Delgado ha explicat que aquests dies i setmanes han notat "una forta pressió per intentar mantenir una activitat social ordinària, sobretot en l'àmbit de les organitzacions i ajuntaments, que insisteixen a poder mantenir les cavalcades de reis", i ha demanat reenfocar el debat per intentar fer activitats adaptades a la situació epidemiològica i a les mesures de prevenció.



MOBILITAT I ACTUACIONS POLICIALS

La secretària general d'Interior ha explicat que aquest dijous fins a les 10 hores s'ha registrat un increment --del 3%-- de sortida de vehicles en relació amb el mateix període i horari de dijous passat, i ha destacat una disminució de la mobilitat en els desplaçaments de llarg recorregut.

Pel que fa a les actuacions policials, Abad ha explicat que aquest dimecres a la nit s'han aixecat 116 actes i no s'ha tancat cap local, i des del passat 16 d'octubre s'ha denunciat 49.765 persones i 780 establiments --282 els Mossos i 483 les policies locals--, i s'ha identificat 92.818 persones --20.565 els Mossos i 72.253 les policies locals--.