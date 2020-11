El PSC veu una «obligació democràtica» expulsar «el pitjor Govern en 40 anys»

El líder de PSC, Miquel Iceta, va defensar ahir que és una «obligació democràtica» expulsar el «pitjor Govern» que ha tingut Catalunya en els últims 40 anys, des que es va restaurar la Generalitat, en les eleccions previstes per al pròxim 14 de febrer. «Hem de treballar pel canvi, gairebé diria que és una obligació democràtica perquè, avui, el PSC és l'única força política que pot allunyar Catalunya de l'estratègia de la confrontació i la gesticulació estèril, que és la que han practicat els independentistes i que, al final, l'únic que volia era amagar la seva incompetència», va afirmar.

El primer secretari dels socialistes catalans es va expressar en aquests termes durant la seva intervenció en el Consell Nacional de PSC, que ahir va aprovar l'esborrany de programa electoral elaborat per la direcció del partit, i en el qual també va prendre la paraula el ministre de Sanitat, Salvador Illa. Els dos dirigents van coincidir en destacar que els comicis previstos per al 14 de febrer representen una «oportunitat» perquè Catalunya deixi enrere deu anys de procés, «que no han portat res positiu».

De fet, Iceta va destacar que la situació a la comunitat s'ha anat degradant fins a arribar a la seva cota més baixa amb l'actual Govern, que es caracteritza per les «baralles» constants entre els socis de JxCat i ERC, així com pel «caos» i la «incapacitat».

«Catalunya pot ser un país millor, però per a això necessita un govern millor. És impossible tenir un millor país amb el pitjor dels governs que hem tingut, i l'actual Govern té el dubtós honor de ser el pitjor govern dels 40 anys de Generalitat recuperada», va exposar Iceta.

En la mateixa línia, el secretari d'organització de PSC, el ministre Salvador Illa, va defensar que Catalunya necessita deixar enrere el procés per centrar-se en qüestions com la sanitat, l'educació i el treball, més essencials que mai en un context de pandèmia com la covid-19. Per aquest motiu, va cridar a la mobilització el proper 14-F, per «expulsar» de la política catalana la unilateralitat, «que tant de mal ha fet», i substituir-la per la recerca de la cohesió.

«Cal desterrar la unilateralitat i tornar a apostar per una agenda de retrobament, en primer lloc, entre els catalans», va afegir el ministre, que va advocar per un «diàleg» en el qual les parts negociïn sense necessitat de renunciar als seus principis.

Iceta, que serà el candidat del PSC a la presidència de la Generalitat, va assegurar que el seu partit està a punt per liderar un canvi de govern a Catalunya per deixar enrere aquells que «van prometre independència i només han deixat decadència».



Illa fa una crida a la mobilització

Així doncs, Illa va fer una crida a la mobilització en les eleccions previstes per al 14 de febrer per aconseguir un canvi de govern a la Generalitat que «abandoni la unilateralitat» i eviti que es repeteixin situacions com la viscuda amb la seu de l'Agència Europea de Medicaments, que va descartar la capital catalana com la seva seu i al final es va decidir per Amsterdam. També es va referir a l'Agència Europea de Medicaments el líder del PSC, Miquel Iceta, que va considerar la seva pèrdua com una prova del que succeeix quan s'erra en les prioritats.

En aquest sentit, va posar en valor la figura del primer secretari del PSC, Miquel Iceta, a qui va dir: «Catalunya necessita un canvi, i Catalunya et necessita a tu al capdavant de la Generalitat».

D'altra banda, Illa va demanar als grups parlamentaris que donin suport al projecte dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) del 2021, que, segons ell, han de ser expansius i generar inversió en Educació i Sanitat: «Cap formació política ha tingut mai tan fàcil votar uns pressupostos, en un context de crisi per la pandèmia tan important». Per la seva banda, Iceta va assegurar que aquells partits que no donin suport als pressupostos estatals ho faran per una qüestió de sectarisme.