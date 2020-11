Un CDR accepta dos anys de presó per desordres i atemptat a l'autoritat

Un CDR acusat de desordres públics i d'atemptat a agent de l'autoritat ha acceptat una condemna de dos anys per la seva participació en unes protestes contra el trasllat dels líders del procés a presons de Madrid, la qual li evitarà el seu ingrés a la presó, tot i que haurà de pagar una indemnització a dos mossos que van patir lesions.

A la secció segona de l'Audiència de Barcelona es va celebrar el judici de conformitat contra Roger G., acusat de desordres públics, atemptat a agent de l'autoritat i de dos delictes menys greus de lesions a dos mossos per la seva participació en els incidents ocorreguts l'1 febrer del 2019 durant les protestes pel trasllat dels líders del procés de les presons catalanes a les de Madrid per assistir al judici al Tribunal Suprem.

Aquell dia, un grup reduït d'unes 150 persones, entre les quals hi havia l'acusat, van protagonitzar aldarulls davant de diversos edificis governamentals, tant de l'Estat com de la Generalitat, enfrontant-se a la línia policial que els protegia, contra la qual van llançar diferents objectes, com petards. Dos agents van patir lesions lleus, un d'ells amb una fractura en un dit.