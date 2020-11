L'Audiència de Barcelona evita finalment que Gemma Montull ingressi a presó

L'Audiència de Barcelona va mantenir la suspensió de la pena de presó imposada a l'exdirectora financera del Palau de la Música Gemma Montull, condemnada a quatre anys, malgrat que les acusacions al·leguen que el seu esforç per tornar els diners desviats és nul i que ha amagat ingressos al tribunal.

En la seva acta, que compta amb el vot particular d'un dels magistrats contrari a la suspensió, la secció desena de l'Audiència desestima els recursos de la Fiscalia, les acusacions exercides pel Consorci i la Fundació del Palau de la Música i la Federació d'Associacions de Veïns perquè Montull entri a la presó per complir la pena imposada pel saqueig.

En els seus recursos, les acusacions adduïen la gravetat dels fets pels quals va ser condemnada Montull, el seu «nul» esforç per reparar el dany i tornar les sumes desviades i el fet que la processada hagi ocultat al tribunal que cobra lloguers de tres immobles arrendats.

Contra el criteri de les acusacions, l'Audiència manté la seva decisió de commutar la pena de presó de Gemma Montull per un pagament mensual de 500 euros durant cinc anys i per treballs en benefici de la comunitat durant 365 dies.



Informació inexacta

Això sí, la sala acorda comunicar de forma expressa a la processada que és motiu de revocació de la suspensió de la pena de presó «facilitar informació inexacta o insuficient sobre el parador de béns o objectes de béns embargats» i del seu patrimoni, així com incomplir els compromisos de pagaments mensuals que ha de dipositar mensualment en concepte de responsabilitat civil.

En el seu acte, l'Audiència respon a les acusacions que, en l'escrit que va remetre el tribunal per demanar la suspensió de la pena, Montull va acreditar que els tres lloguers que cobra «es destinen mensualment a pagar el crèdit hipotecari d'aquests mateixos immobles a fi de poder mantenir el seu valor quan siguin subhastats».

«Mantenir el pagament de les hipoteques de tres immobles amb els diners dels tres lloguers és una forma indirecta, però real, de contribuir a la reparació del dany, ja que en el moment de la subhasta dels mateixos el valor no és el mateix si el pagament de la hipoteca està actualitzat o s'ha deixat d'abonar», subratlla l'Audiència.

La sala raona a més en la seva acta que les penes de presó imposades a Montull «no són de caràcter greu, perquè cap d'elles i tampoc sumades són superiors a cinc anys de presó» i recorda que el que s'executen són les condemnes, no els delictes, per molt que les acusacions «al·ludeixin de manera insistent» a la gravetat dels fets comesos.



Penes inferiors

En aquest sentit, recorda el tribunal que en el judici del cas del Palau -en què l'exresponsable de l'entitat Jordi Montull va acceptar delatar CDC a canvi d'una rebaixa de condemna per a la seva filla Gemma- la Fiscalia «va sol·licitar penes substancialment inferiors a les imposades pel tribunal», en considerar-la còmplice dels delictes que es jutjaven. «La dita qualificació no va ser assumida pel Tribunal, sent condemnada com a cooperadora necessària», afegeix l'acta.