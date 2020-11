La CUP proposa una rebaixa del 14% del sou de diputats i alts càrrecs

La CUP presentarà al proper ple del Parlament una moció que insta el Govern a reduir un 14% els sous dels alts càrrecs de la Generalitat en el termini de tres mesos i a reassignar la quantia que s'estalviï a «reforçar la sanitat pública i les ajudes directes als treballadors dels sectors més afectats per les restriccions» per la pandèmia de covid-19. La proposta la fan extensiva també als diputats del Parlament, ja que ho consideren una «urgent necessitat». Així ho va explicar el diputat Carles Riera en una roda de premsa aquest dimarts en què va lamentar que el Govern «no està augmentant la despesa, gastant, invertint, multiplicat la despesa social».

La iniciativa arriba després del debat sobre els sous dels parlamentaris i del cobrament de dietes malgrat que molta de la feina dels diputats s'està fent telemàticament des del mes de març. Riera ha considerat que idees com renunciar a les dietes són «mesures conjunturals, puntuals i reactives» i que el que cal és el compromís de tots els grups per a una rebaixa salarial que es podria aprovar per al desembre modificant el pressupost de la cambra. No obstant això, va criticar que «s'ha mirat cap a una altra banda» quan ho han plantejat.La moció, que Riera va avançar que podria ser l'última de la CUP aquesta legislatura, també vol que el Govern augmenti el nivell de dèficit i de despesa, reforci el sistema sanitari públic i garanteixi ajudes directes als treballadors més afectats pel coronavirus. Així mateix, reclama que s'apliquin «de forma immediata» sancions i multes a grans propietaris que no compleixen les diverses lleis en matèria d'habitatge i regulació dels lloguers.