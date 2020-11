Salut prepararà una estratègia perquè les farmàcies facin tests d'antigen amb garanties de traçabilitat

El Departament de Salut aposta perquè les farmàcies facin tests d'antigen, coneguts com a ràpids, per detectar el coronavirus, segons s'ha pronunciat la consellera Alba Vergés aquest dilluns, 16 de novembre, sense donar-ne gaires més detalls. El coordinador de la unitat de seguiment de la Covid-19, Jacobo Mendioroz, ha explicat que es prepararà un document marc perquè els tests es facin amb "totes les garanties" de traçabilitat; de seguretat per als usuaris i professionals i de privacitat, ja que, ha remarcat, es tracta d'una prova diagnòstica.

"No ens interessa que hi hagi aglomeracions de persones, algunes amb símptomes i d'altres, sense. Els tests s'han de fer amb seguretat i poder-ne interpretar els resultats amb totes les garanties", ha subratllat.