Salut investigarà l'acte de Sagrada Família i promet més restriccions

El departament de Salut iniciarà un expedient per investigar si a l'acte celebrat a la Sagrada Família s'han complert totes les mesures de protecció de la salut i davant el risc epidemiològic que comporten aquests actes "massius" es plantejarà reforçar les mesures perquè no torni a passar.

L'arquebisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola, el cardenal Juan José Omella, ha presidit aquest dissabte a la basílica de la Sagrada Família la cerimònia de beatificació de Joan Roig Diggle, un jove laic de 19 anys que va ser assassinat a l'inici de la Guerra Civil espanyola.

L'acte s'ha celebrat amb l'assistència de diversos centenars de persones a la Sagrada Família, encara que amb l'aforament reduït a un terç a causa de les actuals circumstàncies sanitàries.

No obstant això, han estat múltiples les crítiques abocades a les xarxes socials contra la Generalitat per haver permès la celebració d'un acte massiu en l'actual situació epidemiològica per la COVID-19, especialment mentre es prohibeixen els actes culturals.

La presidenta d'En Comú Podem (ECP) al Parlament, Jéssica Albiach, ha criticat el tancament de les activitats culturals i que, no obstant això, se celebri a la Sagrada Família un acte amb "588 persones".

També han expressat el seu malestar pel fet que es permeti l'acte religiós i no els culturals, entre d'altres, l'actriu Sílvia Bel, l'escriptora Bel Olid, el dramaturg Julio Manrique i el músic Gerard Quintana.

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha escrit al seu compte de Twitter que les imatges de l'acte celebrat a la Sagrada Família són "injustificables" i reitera que obriran un expedient i faran els aclariments necessàries "perquè no es torni a repetir".

"L'Estat d'alarma del Govern espanyol -argumenta- no ens permet suspendre actes religiosos, però el dret a culte no pot passar per sobre del sentit comú i de la protecció de la salut".

El departament de Salut ha recordat que el Reial Decret de l'estat d'alarma de el Govern espanyol només permet reduir aforaments i no tancar espais religiosos.

Recorda, a més, que la Constitució considera la llibertat de culte com un dret fonamental.

No obstant això, i davant la gran mobilitat que ha implicat l'acte religiós d'avui i "tenint en compte el context epidèmic, Salut Pública iniciarà un expedient per investigar si s'han complert totes les mesures de protecció de la salut i de mobilitat en l'organització i desenvolupament de l'acte ".

D'altra banda, Salut ha recordat que aquests actes massius tenen un risc epidemiològic "completament injustificable donada la situació actual i, per tant, es plantejarà reforçar les mesures de protecció per què no torni a passar".